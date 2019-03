(ANSA) – MILANO, 05 MAR – Adriano Panatta capisce le difficoltà per la candidatura di Torino ad ospitare le Atp Finals dal 2021 al 2025: “Se riuscissero a farle in Italia sarei contento ma capisco le complicazioni. Organizzare questo torneo non costa pochi spiccioli ma 80 milioni in 5 anni. Con questa cifra non si fanno le grandi opere ma altre cose sì, come ristrutturare le scuole oppure sistemare la strade”. Panatta, intervento a San Donato Milanese per l’incontro ‘Campioni di Vita’ assieme a Oney Tapia e Federica Maspero, preferisce non prendere posizione nel braccio di ferro tra il Comune di Torino (spalleggiato dalla Fit del presidente Angelo Binaghi) e il Governo: “Certe volte si fanno investimenti su questi eventi ma qualcuno potrebbe ribattere sul fatto che servano più per mettere a posto le scuole o le strade. Sono entrambe posizioni giuste, è molto difficile sapere chi ha ragione. Servirebbero sponsor privati e certezze di ricavi sui diritti televisivi. Un discorso di puro aiuto statale diventa molto attaccabile”.