(ANSA) – ISTANBUL, 5 MAR – Nuova operazione in Turchia contro sospetti infiltrati nelle forze armate per conto della rete di Fethullah Gulen, che Ankara accusa di aver orchestrato il fallito colpo di stato del 15 luglio 2016. La procura di Ankara ha emesso stamani 64 mandati di cattura. Almeno 45 dei ricercati, tra cui anche militari tuttora in servizio, sono già stati arrestati. Tra questi ci sono soldati dell’aviazione. I sospetti avrebbero tra l’altro utilizzato ByLock, l’app di messaggistica per smartphone che secondo i magistrati veniva impiegata dai gulenisti per scambiarsi informazioni criptate. Lo riporta Anadolu.