(ANSA) – ROMA, 5 MAR – “Sarò un segretario della strada e vicino alle persone che soffrono”: lo dice Nicola Zingaretti in conferenza stampa in una fabbrica ad Anagni (Frosinone), la Saxa Gress (ex Ideal Standard) salvata e riconvertita conservando 300 posti di lavoro. Alla domanda se ci sarà un ricambio della classe dirigente del Pd, il neo segretario ha risposto “Sì”.