(ANSA) – ROMA, 5 MAR – Non e’ ancora un giocatore del Barcellona, perche’ il contratto con il suo nuovo club scatta dalla prossima stagione, ma Frenkie de Jong parla gia’ da ‘culè’, ovvero tifoso dei catalani: “Quando ho firmato per il Bara, mi hanno chiesto di eliminare il Real”, ha detto il 21enne centrocampista Ajax, in un’intervista a Telegraaf. Quando nello scorso gennaio De Jong, inseguito dai principali club europei, firmò per il Barça era già noto l’accoppiamento degli ottavi tra Real e Ajax: stasera il ritorno al Bernabeu, con le merengues forti della vittoria ad Amsterdam (2-1) ma in piena crisi in campionato.