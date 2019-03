(ANSA) – ROMA, 5 MAR – “Il nostro paese è ricco di energie positive, di persone che sanno che si vive meglio se ci si impegna per il bene comune, se si combatte per sconfiggere prevaricazioni e pregiudizi. Siamo nati per vivere insieme e non separati”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella consegnando le onoreficenze agli “eroi civili” da lui premiati.