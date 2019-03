(ANSA) – ROMA, 5 MAR – E’ Francesca Businarolo, deputata del Movimento 5 stelle la nuova presidente della commissione Giustizia che ha preso il posto della romagnola Giulia Sarti dopo le sue dimissioni annunciate per il coinvolgimento in un’inchiesta sui rimborsi al Movimento. E’ stata eletta con 24 voti. Padovana di origine, Businarolo compirà 36 anni a luglio, è nei 5 Stelle dal 2009 ed è al suo secondo mandato parlamentare. I votanti sono stati 34, uno si è astenuto, 7 voti sono andati a Lucia Annibali del Pd, uno a Roberto Cataldi del M5s e due schede bianche. Forza Italia non ha partecipato al voto per protesta.