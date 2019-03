CARACAS. – Nella puntata di oggi de “L’Italia Con Voi” la prima ospite di Monica Marangoni, accompagnata in questa puntata dal Maestro Palatresi al pianoforte, è Francesca La Marca, Deputata eletta nella Circoscrizione Estera del Nord e Centro America.

Poi si parla di design del territorio, vigneti e cantine, vere e proprie cattedrali del vino, con l’architetto Massimo Alvisi. Si continua parlando di cinema muto, con il direttore delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, Jay Wessberg.

Quindi, si prosegue con il racconto del carnevale lucano con la dottoressa Francesca Uccella, antropologa, specializzata proprio in tradizioni regionali e lo scultore Nicola Toce, che per tantissimi anni ha realizzato le maschere di questo carnevale e non solo.

Segue l’Onorevole Simone Billi, deputato eletto all’estero nella circoscrizione Europa, che ci racconta della sua esperienza di questo primo anno di Governo. In chiusura Maria Cristina Zoppa, con EraOra- Il lato C della musica, ci porta a conoscere Simone Cristicchi, cantautore amatissimo, apprezzato anche sul palco dell’ultimo Festival di Sanremo.

Per le Storie dal Mondo, si va in Canada a conoscere Rossana Magnotta, che in un Paese senza tradizioni vinicole è diventata produttrice di una specialità locale: l’Ice Wine. Poi, in Australia, per incontrare Riccardo Barone, un musicista davvero originale dotato di uno strumento altrettanto curioso.

Programmazione Martedì 5 Marzo:

Rai Italia 1 (Americhe)

NEW YORK/TORONTO h17.00

BUENOS AIRES h19.00

SAN PAOLO h19.00

Rai Italia 2 (Australia – Asia)

PECHINO/PERTH h14.00

SYDNEY h17.00

Rai Italia 3 (Africa)

JOHANNESBURG h18.45

