(ANSA) – ROMA, 5 MAR – La Fifa ha annunciato di aver ricevuto il ricorso del Chelsea contro il divieto di fare campagna acquisti per due sessioni di mercato, ma contrariamente a casi analoghi precedenti non ha sospeso il bando deciso alcuni giorni fa. Il Chelsea allenato da Maurizio Sarri e’ accusato di aver violato le norme Fifa per il trasferimento di 29 calciatori minorenni, e così la confederazione mondiale ha vietato l’acquisto di nuovi giocatori. Al momento, non esiste una data precisa per la sentenza di appello.