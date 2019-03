(ANSA) – LONDRA, 5 MAR – Riprendono oggi a Bruxelles i colloqui sulla Brexit fra il governo britannico e l’Ue, con l’obiettivo dichiarato di Londra di ottenere garanzie “legali” allegate all’accordo di divorzio tali da superare l’opposizione del Parlamento britannico al backstop: la contestata clausola vincolante di salvaguardia del confine aperto irlandese. Il tema è in agenda in un incontro fra Geoffrey Cox, attorney general di Theresa May, e il capo negoziatore Ue, Michel Barnier. Il ministro degli Esteri, Jeremy Hunt, ha intanto evocato in un’intervista segnali “ragionevolmente positivi” da varie capitali europee. Ha poi ribadito che occorre assicurare che il Regno Unito del dopo Brexit e il suo “Parlamento sovrano” non restino “intrappolati a tempo indeterminato in un’unione doganale europea” in caso di attivazione del backstop.