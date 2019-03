(ANSA) NAPOLI, 5 MAR – Saranno 600 gli uomini delle forze dell’ordine che arriveranno a Napoli per dare sostegno alla polizia di stato per lo svolgimento delle Universiadi in programma dal 3 luglio. Lo ha detto il questore di Napoli Antonio De Iesu dopo la riunione della cabina di regia per le Universiadi, oggi a Napoli. “Dobbiamo garantire -ha detto De Iesu- la sicurezza agli atleti sulle navi e un sostenibile livello di sicurezza durante le gare, gli allenamenti, nei percorsi per raggiungere gli impianti. Ci aspetta una sfida forte e c’è un lavoro che stiamo facendo in pieno coordinamento con l’Aru a cui abbiamo dedicato un nostro ufficiale di collegamento, la dottoressa Casale”. Nei rapporti con l’organizzazione, la Questura di Napoli, “avrà un pronto e immediato flusso informativo -ha detto De Iesu”. La Questura ha studiato un piano ad hoc per la stazione marittima che ospiterà le due navi da crociera con il villaggio atleti galleggiante.