(ANSA) – ROMA, 05 MAR – “Le nuove regole hanno già fornito esiti positivi e i professionisti devono esprimere le loro opinioni in maniera più costruttiva”. Il commissario del PGA Tour, Jay Monahan, interviene sulla vicenda relativa ai cambiamenti sul green in vigore dal 1° gennaio 2019. Senza fare nomi e cognomi, critica fortemente l’atteggiamento dei big mondiali che in questo periodo si sono mostrati a dir poco scettici verso il nuovo regolamento. Da Brooks Koepka a Justin Thomas passando per Rickie Fowler. Per i campioni statunitensi alcune delle novità introdotte appaiono come “terribili”. Per Koepka le regole “dovrebbero essere introdotte dai tour professionistici e non dai funzionari di USGA e R&A”, i governi del golf. Pur provando a gettare acqua sul fuoco, la posizione di Monahan è chiara: “I cambiamenti – ha spiegato il commissario del massimo circuito americano – richiedono tempo e comprensione. Serve un atteggiamento collaborativo da parte di tutti, a partire dai giocatori”. Tante le voci stonate in un contesto che vede però in queste ore Thomas Bjorn e Padraig Harrington, rispettivamente capitani del Team Europe alla Ryder Cup 2018 e 2020, mostrarsi dalla parte di USGA e R&A. Per una querelle infinita.(ANSA).