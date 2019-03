(ANSA) – FIUMICINO, 05 MAR – La Roma è in volo per il Portogallo, dove domani sera sfiderà il Porto per l’incontro di ritorno degli ottavi di Finale di Champions League. I giallorossi si sono imbarcati poco prima delle 15, all’aeroporto di Fiumicino, su un volo charter Alitalia, decollato poi alle 15.15. Volti tirati per i giocatori allo scalo romano, alla vigilia di una partita fondamentale per la stagione, che hanno ricevuto un bagno d’affetto, tra tante richieste di selfie, in particolari di bambini, lungo il tragitto fino al gate d’imbarco. I più gettonati Zaniolo e De Rossi, oltre alla “bandiera” Francesco Totti, arrivato con il pullman assieme alla squadra. Nutrita la presenza della polizia allo scalo romano per seguire le fasi di arrivo e d’imbarco della squadra.