(ANSA) – MILANO, 5 MAR – Il giro del mondo in 50 piani: lo propone il più grande murale realizzato lungo le scale di un edificio, sulla torre Allianz a Milano. Il progetto, promosso dalla fondazione Umana Mente di Allianz, è entrato ufficialmente nel Guinness con i suoi 2980,50 metri quadrati d’arte, realizzati da 800 persone, di cui 700 dipendenti e 100 persone con situazioni di fragilità. Sulle mura delle scale sono state rappresentate 50 città di 5 continenti, sotto la supervisione del collettivo di street artist Orticanoodles. Per realizzare l’opera sono serviti 4 mesi di lavori – terminati a febbraio – e 650 ore di cantiere. Ogni piano è dedicato a una città e ogni dieci piani cambia il continente. Il risultato per ora è visibile solo ai 2800 dipendenti che lavorano nella torre Isozaki, ad aprile lo sarà anche per gli sportivi impegnati nella Vertical Run: “non abbiamo ancora pensato – dice il dg Allianz Maurizio Devescovi – a visite guidate, il murale più che altro era per noi”.