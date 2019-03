(ANSA) – MILANO, 5 MAR – Il fondatore della Lega, Umberto Bossi, è stato dimesso dall’ospedale di Varese dove era stato ricoverato il 14 febbraio scorso per un serio malore in casa. E’ quanto si apprende da fonti della Lega. Al momento non è ancora chiaro se il senatur sia stato trasportato in una struttura specializzata o a casa.