(ANSA) – ROMA, 5 MAR – Il giudice della Lega nazionale professionisti di Serie A, Gerardo Mastrandrea, in relazione alle partite della 7/a giornata del campionato di calcio di Serie A, ha squalificato 15 calciatori per una giornata. Fra loro figura anche Alex Meret, il portiere del Napoli espulso per il fallo da ultimo uomo su Cristiano Ronaldo, nella partita contro la Juve. Fermato per un Miralem Pjanic, che ha ricevuto un doppio giallo nella stessa partita. La Juve dovrà fare a meno anche di Joao Cancelo contro l’Udinese. La Roma contro l’Empoli dovrà invece riunciare a Dzeko, Fazio e Kolarov, quest’ultimo espulso nel finale del derby. Un turno anche a Rodriguez (Milan) e a Matias Vecino (Inter). Fermati anche Francesco Cassata (Frosinone), Thiago Cionek (Spal), Andrea Consigli (Sassuolo), Luca Cigarini e Paolo Faragò (Cagliari), Rolando Mandragora (Udinese) e Nicola Rigoni (Chievo). Il Napoli è stato multato di 20 mila euro per uso di laser e lancio di bengala. Il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi, inibito fino al 25 marzo.