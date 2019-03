(ANSA) – ROMA, 5 MAR – IL 92% dei fondi destinati al REddito di inclusione non sarebbe stato erogato dal Campidoglio per mancanza di personale dedicato. La denuncia arriva dal Pd. “Il direttore del dipartimento politiche sociali, questa mattina in commissione ha affermato che sul ‘Reddito di Inclusione’ il Campidoglio ha speso solo circa 600.000 €, poco più del 7% dei 7 milioni e 800 mila disponibili -spiega il Pd del Campidoglio- Il 92% dei fondi destinati ai cittadini romani incapienti non sono stati erogati. Ciò significa che la maggior parte delle famiglie e cittadini in difficoltà, seppur in presenza di risorse disponibili e di uno strumento valido di sostegno economico ereditato dal precedente governo, sono in attesa di una risposta al loro bisogno sociale”. A causare il mancato uso di risorse, sostiene il Pd, “sarebbe la carenza di personale dedicato”.