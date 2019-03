(ANSA) – ROMA, 5 MAR – “Dobbiamo essere aggressivi, ma anche efficaci in difesa. Dobbiamo vincere la partita, ma senza fretta. La Roma ha il terzo miglior attacco della Serie A, ha giocatori straordinari, è molto forte. L’equilibrio sarà la chiave per vincere la partita”. Così l’allenatore del Porto, Sergio Conceicao, alla vigilia della sfida contro la Roma valida per il ritorno degli ottavi di Champions League. All’Olimpico la squadra allenata da Di Francesco si è imposta 2-1. “Se abbiamo fiducia? La nostra fiducia dipende dal lavoro giornaliero – aggiunge il tecnico, nella sala stampa dallo stadio Do Dragao -. Dobbiamo essere preparati a una squadra che difenderà un punteggio favorevole ma, se giochiamo come sappiamo, possiamo arrivare ai quarti”.