(ANSA) – ROMA, 5 MAR – La Lega Pro accende i riflettori sulla cessione del Trapani. “Abbiamo appreso che, nel pomeriggio, dovrebbe avvenire il trasferimento della totalità delle quote della società Trapani calcio – sottolinea la Lega, guidata da Francesco Ghirelli, in una nota -. Senza alcuna ingerenza, sui rapporti civilistici tra privati e alle responsabilità che conseguono la gestione societaria, non possiamo nascondere la nostra preoccupazione dopo avere effettuato una sia pur sommaria verifica della visura camerale e del bilancio della società che ci è stata indicata quale cessionaria delle quote del Trapani”. “L’eventuale cessione non potrà ritenersi perfezionata agli effetti sportivi se i soggetti acquirenti non siano in grado di rispettare i parametri di onorabilità e solvibilità previsti dal nostro sistema”. “La mancata presentazione della documentazione o la mancanza, anche parziale di uno solo dei requisiti – conclude la Lega Pro – non consente il riconoscimento del trasferimento delle quote e/o azioni all’acquirente”.