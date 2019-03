(ANSA) – ROMA, 5 MAR – Accordo pluriennale tra Francesco Molinari e Callaway, colosso californiano del green che vanta, tra le sue fila, altri big mondiali come Sergio Garcia. L’azzurro, campione in carica della Race to Dubai 2018, inizierà la sua collaborazione con l’azienda statunitense già dall’Arnold Palmer Invitational, torneo del PGA Tour in programma a Orlando da giovedì a domenica. “Quando hai avuto un’annata come quella che ho vissuto io – le dichiarazioni di ‘Chicco’ Molinari – la cosa più facile da dire e pensare è quella di non cambiare nulla. Invece ho cercato di andare oltre, scegliendo la migliore attrezzatura possibile e un’azienda che ha volontà di migliorare e primeggiare”. Driver, ferri, putter, ma soprattutto palline nuove. Molinari sul green del Bay Hill GC si appresta a cambiare volto. Il più grande cambiamento, come ammesso dal torinese, sarà proprio quello relativo alla pallina (una Callaway Chrome Soft X). “Quello della sfera – rivela l’azzurro – è sempre il più grande punto interrogativo”.