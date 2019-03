(ANSA) – GENOVA, 5 MAR – “I fischi? Giusti contro il Chievo, non con il Frosinone. Abbiamo cercato in mille modi di fare gol e cercheremo di fare meglio la prossima volta”. Christian Kouamé non ha dubbi ed è il primo a prendersi delle responsabilità per il pareggio in casa con i ciociari. “Ci sono giornate si e giornate no – ha spiegato – e domenica ero in una giornata no. Tanto che sono andato a casa incazzato. Ma adesso dobbiamo andare a Parma a fare la nostra partita. Vogliamo vincere e fare punti per salire ancora in classifica”. Testimonial della presentazione di Genoa Tribe, il nuovo programma di affiliazione del Genoa dedicato agli Under 13 che avrà quale primo appuntamento il Genoa tribe festival all’Rds Stadium dal 28 marzo al 6 aprile prossimi con una serie di iniziative dalla Genoa Values Cup, al torneo di eSports fino ad un concerto di Martina Attili di Xfactor, Kouamé ha risposto a Prandelli sulla sua posizione in campo. “Che devo attaccare di più l’area lo so, lo vedo riguardando le azioni dopo le partite”, ha detto.