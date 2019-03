(ANSA) – ROMA, 5 MAR – Entrambe vengono da una bruciante sconfitta e cercheranno la qualificazione ai quarti: il Porto deve dimenticare il ko contro il Benfica, la Roma il ko contro la Lazio. Nel match di domani sera è in vantaggio il Porto, ma ‘ai punti’ (ossia nelle scommesse sulla qualificazione) sono i giallorossi a condurre dopo il 2-1 dell’andata. Gli analisti Snai la vedono così: i portoghesi a 2,00 per la vittoria, mentre si punta a 3,60 sia sul pareggio che sul successo romanista. Roma ai quarti è data a 1,55, il Porto avanti a 2,35. Il ‘Goal’ è a 1,57. Più sbilanciata la situazione nell’altro ottavo, fra PSG e United: il 2-0 con cui i parigini hanno chiuso l’andata a Old Trafford è quasi una pietra tombale sulle ambizioni dei ‘Red Devils’, dati a 10,00 per un ribaltone che valga la qualificazione, mentre è a 1,03. È già difficile di per sé la vittoria in casa del PSG (che nell’ultimo anno solare ha perso solo tre match davanti ai propri tifosi) data a 6,25, il 3-0 che vale il passaggio del turno viaggia a 75.