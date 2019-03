(ANSA) – LONDRA, 5 MAR – La polizia di Londra ha aperto un’indagine su un possibile movente terroristico dietro la segnalazione di tre pacchi sospetti, individuati nel giro di poche ore in prossimità degli aeroporti di Heathrow e City e della stazione di Waterloo, nell’ambito di vicende che gli investigatori considerano potenzialmente legate fra loro. Gli agenti hanno messo in sicurezza tutti e tre i pacchi, identificati come piccoli ordigni assemblati in modo rudimentale. Non risultano feriti.