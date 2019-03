(ANSA) – SIENA, 5 MAR – Si corre sabato prossimo, 9 marzo, ‘la classica del nord più a sud d’Europa’, ovvero la Strade bianche, gara lungo 184 chilometri di cui 63 lungo strade sterrate, con partenza e arrivo a Siena: il traguardo è in piazza del Campo. Domenica 10 marzo poi, come di consueto, si svolgerà la Gran fondo riservata ai dilettanti: 5.000 gli iscritti che partiranno dalla Fortezza medicea, arrivo sempre in piazza del Campo. In attesa della conferma dei partecipanti – annunciati da Nibali al vincitore dell’anno scorso Benoot – ufficializzato oggi l’accordo triennale tra Comune di Siena e Rcs Strade Bianche per l’organizzazione delle due manifestazioni ciclistiche. Ad annunciarlo gli assessori allo sport e al turismo della Città del Palio, Silvia Buzzichelli e Alberto Tirelli e dall’ad e direttore generale di Rcs sport Paolo Bellino. L’intesa prevede che il Comune di Siena diventi co-organizzatore, una partnership su cui il Comune investirà 100mila euro. “Strade Bianche porta un importantissimo ritorno di immagine per il nostro territorio in termini sportivi, turistici ed economici” il commento di Buzzichelli. “Collegare, per un periodo lungo, Siena e il suo territorio a una manifestazione così di rilievo ci permette di costruire intorno a Strade Bianche tanti altri appuntamenti di richiamo per la promozione della città” ha aggiunto Tirelli. (ANSA).