(ANSA) – ROMA, 5 MAR – La II Sezione del Tribunale nazionale antidoping di Nado Italia, il 2 aprile prossimo, alle 9,30, esaminerà il ricorso presentato da Filippo Magnini contro i quattro anni di squalifica che gli sono stati inflitti per uso o tentato uso di sostanze dopanti (art. 2.2 del codice Wada) il 6 novembre dell’anno scorso. La squalifica dell’ex azzurro di nuoto si estinguerà – salvo eventuale rivisitazione in appello – il 5 novembre 2022. Lo stesso giorno, ma alle 10,30, verrà esaminato il ricorso di Michele Santucci, anch’egli squalificato per 4 anni. Il giorno prima verranno esaminato il ricorso della pattinatrice azzurra Giulia Lollobrigida (alle 16).