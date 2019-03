(ANSA) – ROMA, 5 MAR – “Da quando mi sono seduto sulla panchina della Roma è sempre stato un momento difficile per me ma voglio dire a tutti che domani gioca la Roma e l’interesse dei tifosi è che domani la Roma passi ai quarti, al di la di chi sarà l’allenatore”. Così l’allenatore dei giallorossi, Eusebio Di Francesco, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions in casa del Porto. “Domani non scendo in campo io, la gente non ha capito che se la Roma passa è nell’interesse di tutti. È una partita importantissima per tutti, non solo per me”.