(ANSA) – TORINO, 5 MAR – Alcune decine di anarchici e antagonisti hanno cominciato a radunarsi in piazza Statuto, nel centro di Torino, in vista di una manifestazione contro la sindaca Chiara Appendino per protesta contro lo sgombero dell’Asilo Occupato. L’intenzione degli attivisti secondo quanto è stato annunciato è di dare vita a un corteo, chiamato “passeggiata carnevalesca”, verso un negozio, di proprietà del marito della sindaca, di abbigliamento per bambini. L’esercizio commerciale si trova nella vicina via Cibrario. La zona è presidiata dalla polizia. Numerosi i messaggi di solidarietà arrivati alla Appendino. Per i consiglieri comunali M5s, “il dissenso è legittimo e democratico, a patto che venga fatto nelle sedi e nelle modalità opportune”. “Non ci siamo proprio, diciamo no alle intimidazioni e agli attacchi personali”, scrive su Twitter Francesco D’Uva, capogruppo del Movimento 5 Stelle alla Camera. Un presidio composto da un centinaio tra anarchici antagonisti si è formato a Torino sotto il palazzo del municipio.