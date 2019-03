ROMA. – La stagione agonistica 2019 è ormai alle porte: il primo Gran premio del Mondiale di Formula 1 è in programma il 17 marzo a Melbourne e i team sono pronti a una nuova, grande sfida. La Mercedes vuole confermarsi sul tetto del mondo, la Ferrari vuole tornarci, facendo affidamento sul duo formato dal tedesco Sebastian Vettel e dal monegasco Charles Leclerc. E sulla nuova SF90.

L’ad della casa di Maranello, Louis Camilleri, intervenuto a una conferenza stampa che si è svolta nel Salone di Ginevra, ha parlato dei primi (positivi) riscontri della Rossa durante gli otto giorni di test collettivi pre-stagionali andati in scena sul tracciato catalano del Montmeló, confermando che “la macchina è nata bene” e che “siamo abbastanza contenti dei test svolti a Barcellona”.

“Anche se – ha poi ammesso il dirigente della scuderia – è difficile capire a che punto sono i nostri antagonisti”. Per Camilleri, “la macchina è molto bilanciata, i piloti sono abbastanza contenti e noi abbiamo sempre le stesse ambizioni”. “Dobbiamo lavorare sull’affidabilità”, aggiunge Camilleri, annunciando una sorpresa per i tifosi in occasione del Gp d’Australia, che aprirà la corsa ai titoli mondiali piloti e costruttori.

Resta il fatto che, al Montmelò, la nuova monoposto del Cavallino ha fatto segnare il miglior tempo assoluto con Sebastian Vettel alla guida. Il week-end australiano sarà solo la prima tappa di un cammino che già si preannuncia complicato, perché la Mercedes è un’avversaria assai competitiva, come del resto lo è stata nelle ultime stagioni.

La stagione agonistica della Formula 1 sarà più lunga del solito e si concluderà addirittura il primo dicembre, con il Gran premio degli Emirati Arabi, in programma sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi.