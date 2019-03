(ANSA) – ROMA, 5 MAR – La “Junior TIM Cup-Il Calcio negli oratori”, il torneo Under 14 promosso da Lega Serie A, TIM e Centro Sportivo Italiano, ha fatto tappa a Verona. Fabio Depaoli e Federico Barba, del Chievo, hanno fatto visita al Centro Giovanile Parrocchiale di Lazise (VR) per incontrare e giocare con i ragazzi. Sabato 9 marzo, invece, lo stadio Bentegodi aprirà le porte alla Junior TIM Cup nel prepartita di Chievo-Milan: le squadre dell’Oratorio Santi Zenone e Martino di Lazise (VR) e della Parrocchia San Michele Arcangelo di Selvazzano Dentro (PD) si sfideranno in un’amichevole sotto lo sguardo dei loro beniamini e del pubblico sugli spalti. Anche quest’anno si rinnova l’impegno educativo con “Campioni nella Vita”, un torneo parallelo rispetto a quello calcistico, riservato alle 16 squadre finaliste, che avranno la possibilità di realizzare attività sociali o azioni di volontariato attraverso degli elaborati video o scritti.