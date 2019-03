CARACAS – L’Alcatraz Rugby Club ha bissato il successo dell’anno scorso nel Torneo de los Andes. La squadra dello stato Aragua ha battuto in finale il Mérida Rugby Club con un punteggio di 27-7.

“Ogni vittoria dell’Alcatraz Rugby Club ci riempie d’orgoglio! Questa non é solo una vittoria della squadra ma anche di tutto il municipio Revenga. Questa squadra c’insegna che le vittorie si raggiungono con umiltà, disciplina ma sopratutto con lavoro di gruppo. Tutti hanno tirato fuori il meglio di sé per portare a casa la vittoria” spiega Andrés Chumaceiro, direttore della Fundación Santa Teresa, in un comunicato stampa.

La gara si é svolta nello stato Mérida. I padroni di casa sono partiti gasati con voglia di non lasciarsi sfuggire la coppa mettendo a segno un try ed una conversione. La formazione andina ha chiuso il primo tempo sul punteggio di 7-5. Ma poi, nella ripresa, l’Alcatraz ha ribaltato la situazione aggiudicandosi la gara per 27-7.

“Siamo orgogliosi dei nostri ragazzi! Nel Torneo de los Andes siamo riusciti a piazzare due squadre sul podio, il team “A” ha vinto l’oro, mentre il “B” si é aggiudicato l’argento” ha dichiarato José Arrieta, allenatore dell’Alcatraz Rugby Club.

Per la squadra di Maracay, il trofeo vinto nella cosiddetta “ciudad de los caballeros” é il terzo in questo 2019. In precedenza ha vinto il Santa Teresa 7, Liga Norte Santanderiana e il Torneo de los Andes, quest’ultimo si svolge per celebrare la Feria del Sol a Mérida.

(di Fioravante De Simone)