CARACAS. – La nazionale venezuelana di taekwondo é partita per la Repubblica Dominicana per partecipare alle qualificazioni per i Giochi Panamericani di Lima 2019.

La spedizione creola andrà a caccia dei pass nelle categorie poomsae (figure) e Kyorugui (combattimento). Stando al comunicato stampa del Comité Olímpico Venezolano (COV), il torneo nell’isola caraibica prenderà il via domani e si estenderà fino a venerdì.

Virginia Dellán (-49kg), Adriana Martínez (-57kg), Adanys Cordero (-67kg), Carolina Fernández (+67kg), Yohandri Granados (-58kg),Edgar Contreras (-68kg), Carlos Rivas (-80kg) e Luis Adelso Álvarez (+80kg) fanno parte della spedizione creola nella modalità del Kyorugui. Questa categoría assegna 12 posti per i Giochi Panamericani, con l’unica eccezione delle categoría +67 dove sono 8 i pass.

Nella categoría poomsae, il Venezuela sarà rappresentato da Alvy Piña, Brayan González, Ali Ziade, Paola Farías e Fabiola Paredes. Senza dimenticarsi di Orlando Figueroa, che salirà sul tatami nella categoría K43. Figueroa ha recentemente partecipato nel Mondiale che si é svolto in Turchia e non vuole assolutamente perdere l’appuntamento con i Giochi Panamericani.

I Juegos Panamericanos si disputeranno dal 26 luglio all’11 agosto a Lima, in Perù. Nel taekwondo, il Venezuela é al quinto posto nell’albo storico ed ha vinto otto medaglie d’oro nelle edizioni di Indianápolis 1987, La Habana 1991, Mar del Plata 1995, Winnipeg 1999, Santo Domingo 2003, Río de Janeiro 2007, Guadalajara 2011 e Toronto 2015.

Oltre al taekwondo, gli sport in gara nei Giochi Panamericani sono 44, dove spiccano altri sport di combattimento come: judo, karate, lotta e pugilato. Senza dimenticarci i tradizionali baseball, calcio, ciclismo, ginnastica, pallacanestro, pallamano, pallanuoto, pallavolo, rugby a 7, scherma ed altri. Nell’edizione di Lima ci saranno le new entry: sono stati aggiunti tre sport: la pelota basca, il surf, il bodybuilding e lo skateboarding.

(di Fioravante De Simone)