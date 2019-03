TORINO. – Meno sette alla serata spartiacque della stagione per la Juventus, il ritorno degli ottavi di Champions con l’Atletico. L’operazione rimonta è partita oggi alla Continassa, dove i bianconeri si sono ritrovati dopo le 24 ore di riposo concesse da Allegri al rientro dalla vittoriosa trasferta di Napoli. Seduta focalizzata sul possesso palla e sulle azioni per migliorare la concretezza in attacco.

Martedì prossimo la Juventus dovrà segnare tre reti per ribaltare lo svantaggio accumulato al Wanda Metropolitano e Allegri ha l’obiettivo di avere una squadra molto precisa negli ultimi 20 metri. In vista di Juventus-Atletico è partita la mobilitazione di tutto l’ambiente, con l’obiettivo di trasformare l’Allianz Stadium in una ‘polveriera’ del tifo bianconero.

Per questo la società ha pubblicato un videoclip contrassegnato dall’hastag #getready to comeback (preparatevi al ritorno). In un minuto scorrono le immagini ‘da incubo’ dell’andata a Madrid, i due gol segnati da Gimenez e Godin, e quelle di una Torino notturna deserta nel centro cittadino e festosa all’Allianz. “Dimentica quello che hai visto – è il messaggio – la notte può ingannare, ma non dura per sempre. Alcune notti portano incubi altre si riempiono di sogni se ti prepari a viverle”.

Prima della serata di Champions, c’è l’anticipo di campionato contro l’Udinese, venerdì sera: ma a +16 dal Napoli a 12 giornate dalla fine del campionato, la partita con i friulani non può essere vista dalla Juventus che come un test per la sfida con l’Atletico.

Sempre in forte dubbio Douglas Costa che ha seguito un programma di allenamento personalizzato. Prosegue, secondo il piano previsto dallo staff medico, il recupero di Khedira, che però non sarà pronto prima del 20 marzo. Il centrocampista tedesco si è sottoposto a Torino agli accertamenti cardiologi: tutto ok, a 15 giorni dall’intervento per risolvere l’aritmia.