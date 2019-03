(ANSA) – WASHINGTON, 6 MAR – Donald Trump fece pressioni sull’allora capo dello staff John Kelly e sull’avvocato della Casa Bianca Don McGhan affinché non solo il genero Jared Kushner ma anche la figlia Ivanka ottenesse il nulla osta di sicurezza per le informazioni top secret, nonostante le preoccupazioni espresse dall’ufficio del personale. Lo rivela la Cnn. Il presidente Usa ha l’autorita’ legale per concedere i nulla osta ma insistette con Kelly e McGhan per non far apparire che aveva interferito nell’iter a favore dei suoi famigliari. Dopo che entrambi si rifiutarono, il tycoon agi’ da solo. La commissione di vigilanza della Camera, a maggioranza democratica, ha già aperto un dossier sul nulla osta a Kushner.