(ANSA) – ROMA, 6 MAR – La Corea del Nord sta ripristinando la base di Sohae, usata per i lanci satellitari, che il leader Kim Jong-un si era impegnato a smantellare l’anno scorso nell’ambito dei negoziati con gli Stati Uniti. E’ quanto emerge, secondo esperti negli Usa e fonti di intelligence in Corea del Sud, da nuove immagini satellitari. Le immagini, riportano i media internazionali, sono state prese due giorni dopo il fallimento del summit di Hanoi tra Kim e il presidente americano Donald Trump. Le foto, riporta la Bbc, indicherebbero che la Corea del Nord ha fatto rapidi progressi nella ricostruzione di strutture sulla rampa di lancio del sito. La base, nota anche come Tongchang-ri, viene usata anche per il collaudo dei motori dei missili, ma non è mai stata utilizzata per il lancio di missili balistici.