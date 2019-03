(ANSA) – KABUL, 6 MAR – E’ salito ad almeno 16 morti il bilancio di un attacco compiuto stamane da miliziani armati contro una compagnia di costruzioni a Jalalabad, nell’est dell’Afghanistan vicino al confine con il Pakistan, dove è forte la presenza dell’Isis. Lo hanno riferito autorità locali. Il portavoce del governatore della provincia di Nangarhar, di cui Jalalabad è il capoluogo, ha detto che due attentatori suicidi si sono fatti saltare in aria all’entrata della società, la Entire Builders and Engineering, che è poi stata attaccata dai miliziani. Il bilancio è di 16 dipendenti dell’azienda e 5 assalitori uccisi. Altre nove persone sono rimaste ferite, tutte civili. L’attacco non è stato per ora rivendicato da alcuna organizzazione.