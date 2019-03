(ANSA) – ROMA, 6 MAR – E’ un evento epocale per il calcio e così viene trattata dai giornali spagnoli l’uscita di scena del Real Madrid agli ottavi della Champions league. Eliminato ieri sera a sorpresa dagli olandesi dell’Ajax, lo squadrone madrileno oggi affronta le critiche della stampa. “Qui giace una squadra che ha fatto la storia” titola a tutta pagina il quotidiano Marca, aggiungendo più sotto “umiliante finale di un ciclo irripetibile” in riferimento al 4-1 subito al Bernabeu dalla squadra che ha vinto le ultime tre edizioni della coppa più prestigiosa. Anche As sottolinea nella sua versione online “la fine di un ciclo” per i blancos, mentre nella sua versione cartacea il giornale parla di “Settimana tragica”, “in sei giorni il Real dice addio alla Champions, alla Liga e alla Coppa del re”, e sottolinea le grida “dimissioni” rivolte dal pubblico contro il presidente Florentino Perez, e l’invocazione di Cristiano Ronaldo.