(ANSA) – ROMA, 06 MAR – Justin Rose per riprendersi la leadership mondiale e approfittare dell’assenza di Dustin Johnson. E poi il forfait di Tiger Woods per un problema al collo e il debutto con “Callaway” di Francesco Molinari. Show assicurato all’Arnold Palmer Invitational (7-10 marzo), uno dei tornei più attesi del PGA Tour che vedrà in gara sei tra i migliori dieci giocatori al mondo. Ad Orlando difende il titolo Rory McIlroy. Sul mitico green del Bay Hill Club & Lodge grande attesa per Molinari. L’azzurro, dopo il turno di riposo nell’Honda Classic, in Florida correrà per il titolo. In un appuntamento che arriva a un mese di distanza dal Masters Tournament (11-14 aprile), il Major più affascinante del green. “Sono davvero eccitato – le parole di ‘Chicco’ Molinari alla vigilia – di far parte della grande famiglia di Callaway”. Accordo pluriennale tra l’azzurro e il colosso statunitense, con il campione della Race to Dubai 2018 che vuole tornare a giocare su ottimi livelli.