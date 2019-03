(ANSA) – MILANO, 06 MAR – Nuovo infortunio per Radja Nainggolan. Il centrocampista dell’Inter si è sottoposto questa mattina a risonanza magnetica a causa di un problema riscontrato in allenamento: gli accertamenti hanno evidenziato una distrazione al gemello mediale della gamba sinistra, secondo quanto reso noto dalla società nerazzurra, e le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana. Nainggolan salterà quindi le sfide con Eintracht e Spal ma è a forte rischio la sua presenza anche per il derby con il Milan del 17 marzo.