(ANSA) – NUORO, 6 MAR – Nuovo assalto ad un’autocisterna del latte ovino in Sardegna. Nel Nuorese, ad Irgoli, un camion che trasportava il prodotto appena munto è stato dato alle fiamme. Secondo le prime informazioni il mezzo sarebbe stato fermato da due uomini armati e a volto coperto, che hanno costretto l’autista a scendere dall’autocisterna prima di appiccare il rogo. Sul fatto indagano i carabinieri. Questo ennesimo blitz, circa 10 in un mese, arriva nel giorno in cui i pastori sono riuniti a Bari Sardo (Nuoro) per un’assemblea.