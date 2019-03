(ANSA) – ROMA, 6 MAR – Aprilia schiera tre le RS-GP nella prima gara del motomondiale. Un evento mai avvenuto nella storia del team che è un segno del rinnovamento vissuto dal progetto MotoGP della casa italiana. Vestita di una accattivante livrea nera, la RS-GP ha affrontato i test prestagionali raccogliendo buoni riscontri sia con il confermato Aleix Espargaró sia con il nuovo innesto Andrea Iannone, coadiuvati dal lavoro di Bradley Smith e del test team. Un attacco a tre punte che sarà al completo in Qatar, grazie alla prima wild card stagionale del tester inglese. “Durante gli ultimi test su questo circuito abbiamo lavorato bene, concentrandoci sulle nostre priorità in vista della gara – ha detto Iannone – Alla fine dei tre giorni abbiamo raggiunto una buona base da cui poter partire. Sono positivo, pur mantenendo i piedi ben saldi a terra: per noi è tutto nuovo, non sarà una passeggiata, ma sono convinto che se riusciremo a sfruttare il 100% del potenziale che abbiamo a disposizione potremo partire con il piede giusto”.