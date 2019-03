(ANSA) – BRUXELLES, 6 MAR – “Il capo negoziatore della Ue sulla Brexit Michel Barnier ha informato il collegio dei commissari che mentre i negoziati” di ieri sera col ministro per la Brexit Stephen Barclay e il procuratore generale Geoffrey Cox “si sono svolti in un’atmosfera costruttiva, le discussioni sono state difficili. Non è stata identificata una soluzione che sia coerente con l’accordo di divorzio, incluso il protocollo sull’Irlanda del Nord, che non sarà riaperto”. Così il portavoce della Commissione europea Margaritis Schinas.