(ANSA) – ROMA, 06 MAR – Premiare le eccellenze in pedana e tra i banchi di scuola, investire sul futuro. Questo l’obiettivo del progetto “Incentivazione allo Studio 2019” promosso dalla Federscherma (Fis) in collaborazione con l’Istituto per il Credito Sportivo (Ics) che intende premiare la tenacia e la perseveranza di atleti e atlete impegnati per trovare un equilibrio vincente nel rapporto tra impegno scolastico e sportivo. L’iniziativa, rivolta anche al mondo paralimpico e presentata a Roma presso la sede dell’Ics, prevede l’assegnazione di un riconoscimento e un sostegno economico per la formazione scolastico/universitaria ed è finalizzata a evidenziare l’importanza del rapporto tra sport e istruzione e la necessità di investire in progetti culturali che mettano al centro l’educazione e l’informazione. “Per noi lo sport non è fatto solo di medaglie olimpiche e paralimpiche, la banca ha bisogno di investire sul futuro e questa è la consacrazione di ciò in cui crediamo” spiega il presidente dell’Ics, Andrea Abodi.