(ANSA) – ROMA, 6 MAR – Esonero vicino per il tecnico del Real Madrid Santiago Solari che, secondo quanto riferisce ‘Marca’ sarebbe in queste ore a colloquio con il presidente del club Florentino Perez. La disfatta dei madrileni ieri sera in casa contro l’Ajax, costato l’eliminazione dei blancos dalla Champions, potrebbe dunque portare a un cambio della panchina. Già ieri sera dopo la partita il presidente Perez, riferisce ancora Marca, ha avuto ‘una lunga e profonda chiacchierata’ con Solari. La situazione per Solari si è fatta molto difficile anche per la stagione complessivamente negativa del Real.