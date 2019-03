(ANSA) – LONDRA, 6 MAR – Un doppio falso allarme innescato da presunti “pacchi sospetti” ha indotto oggi la polizia britannica a evacuare temporaneamente un edificio dell’Università di Glasgow e il quartier generale della Royal Bank of Scotland (Rbs) di Edimburgo, in Scozia, prima del cessato pericolo. L”allerta – rientrata in tarda mattinata – è scattata all’indomani del ritrovamento ieri quasi in contemporanea di tre pacchi esplosivi rudimentali a Londra nelle vicinanze degli aeroporti di Heathrow e City e nella stazione di Waterloo, inviati dall’Irlanda e neutralizzati alla fine dagli artificieri senza conseguenze. Nel caso dell’allarme di Glasgow e di Edimburgo i pacchi sospetti si sono peraltro rivelati innocui. Entrambi contenevano solo “materiale promozionale”, ha precisato un portavoce della polizia locale scozzese, mentre indagini sono comunque in corso per stabilire se qualcuno abbia volutamente simulato un pericolo terroristico per generare panico.