(ANSA) – FIRENZE, 6 MAR – E’ durata circa due ore l’udienza davanti al tribunale del riesame di Firenze al quali i legali di Tiziano Renzi e della moglie Laura Bovoli hanno chiesto la revoca della misura cautelare ai domiciliari. Al termine i giudici si sono riservati la decisione che, comunque, verrà presa entro lunedì prossimo. Secondo quanto appreso i difensori hanno contestato uno per uno i capi d’accusa, in particolare la bancarotta. “I nostri clienti hanno fiducia nella giustizia – ha detto uno dei difensori, avvocato Federico Bagattini – e questo non deve mai venir meno. Sono chiaramente un po’ ‘storditi’ ma i loro avvocati sono combattivi come è giusto che sia”. “In ogni caso stiamo parlando al massimo di un’evasione fiscale per 114 mila euro”, ha concluso.