(ANSA) – MADRID, 6 MAR – Piove sul bagnato in casa del Real Madrid, che perde per due mesi la sua giovane stella Vinicius Junior. Lo ha reso noto il club con un tweet spiegando che il brasiliano, infortunatosi ieri contro l’Ajax, ha riportato la rottura dei legamenti dell’articolazione tibio-peronea della gamba destra. Per lui si prevede uno stop di almeno due mesi. Vinicius salterà quindi anche gli impegni della nazionale brasiliana a marzo: era stato convocato per la prima volta da Tite, della Selecao.