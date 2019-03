(ANSA) – TORINO, 6 MAR – “Vincere aiuta a vincere”. Anche se è solo la partitella in famiglia nell’allenamento, tutto serve a caricare l’ambiente della Juventus, in vista della notte di Champions del 12 marzo. Specialmente se l’incitamento arriva da Giorgio Chiellini. Su Instagram il capitano bianconero ha pubblicato una foto sul campo del centro d’allenamento della Continassa: lui esulta in ginocchio ai piedi della sua squadra, con Bernardeschi, Rugani, Perin. Il post ha raccolto in poco tempo centinaia di commenti che rivelano come il popolo juventino sia diviso tra la convinzione di riuscire nella remuntada e lo spettro di un’altra cocente delusione in Champions. Prima dell’Atletico ci sarà l’anticipo di campionato contro l’Udinese, venerdì sera, nel quale la Juventus giocherà la 200/a partita all’Allianz Stadium, con un bilancio finora di 158 vittorie, 32 pareggi e 9 sconfitte.