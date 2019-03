(ANSA) – WASHINGTON, 6 MAR – Il Washington Post ha ricevuto conferma da due testimoni che ci furono tentativi di nascondere i voti di Donald Trump alla New York Military Academy (Nyma), scuola superiore privata da lui frequentata per cinque anni. Circostanza che sembra corroborare la testimonianza al Congresso dell’avvocato personale del tycoon, Michael Cohen, il quale ha portato in aula copia delle lettere che il presidente gli ordinò di scrivere per minacciare azioni civili e penali contro la diffusione dei risultati sul suo rendimento e dei suoi esami da parte del suo ex liceo e della sua ex università.