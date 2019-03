(ANSA) – CARACAS, 6 MAR – Il governo venezuelano ha dichiarato persona non grata l’ambasciatore della Germania, Daniel Martin Kriener, a causa dei suoi “ripetuti atti di ingerenza nelle questioni interne del paese” e ha dato 48 ore al diplomatico per lasciare il Paese. Lo ha reso noto il ministero degli Esteri, in un comunicato diffuso su Twitter. (ANSA)