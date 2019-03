(ANSA) – ROMA, 6 MAR – “Sognare non fa mai male, conosco anche la data e la città, Baku, della finale. E’ un nostro obiettivo arrivare fino in fondo e domani sarà soltanto il primo passo per riuscirci. Vogliamo rappresentare la Germania al meglio”. Così, alla vigilia della sfida degli ottavi di Europa League contro l’Inter, il tecnico dell’Eintracht Francoforte, Adolf Hutter. “La nostra squadra è pronta ad affrontare l’Inter – aggiunge – e faremo di tutto per andare ancora avanti, cominciando a fare un ottimo risultato di fronte al nostro pubblico”. “Se il caso Icardi può influire sulla loro prova di domani? le polemiche non influiranno per forza in maniera negativa. A Cagliari non sono andati bene ma sappiamo che subiscono pochi gol. Per il momento penso solo alla sfida di domani”.