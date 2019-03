(ANSA) – MILANO, 06 MAR – ”L’Eintracht sta giocando un calcio importante, spingono forte per andare a segnare. Dovremo farci trovare pronti, mi aspetto una grande prova dal punto di vista del carattere e come riposta a quanto fatto a Cagliari”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter Luciano Spalletti alla vigilia della gara con l’Eintracht Francoforte. ”Conosciamo i loro pregi e i loro difetti – ha proseguito -, sarà una partita da affrontare andando più forte di loro, con la voglia di far vedere quello che siamo, esibendo le nostre qualità. Mi aspetto che domani la squadra metta qualcosa in più per far meravigliare qualcuno”.